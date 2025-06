Cos dziwnego w tych artykułach odnośnie tego wypadku. Moim zdaniem nie leciało tym balonem 21 osób, a miało lecieć 21 z czego 13 wyskoczyło gdy balon był nisko co spowodowało, że reszta pasażerów poleciała do góry bo odciążony balon zapewne szybko wzniósł się do góry. Nie ma opcji aby 13 osób przeżyło skacząc z tego balonu z wysokości jaka pokazana jest na filmiku. Natomiast artykuły sugerują, że pilot wskazał miejsce gdzie mogą Pokaż całość