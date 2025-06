Keitha Kellog został wysłany przez Trumpa by pogadał z Łukaszenką i to najpewniej był gest Kartofelfuhrera żeby pokazać jakie to on ma "dobre intencje". Nie wiem czy trochę nie przedobrzył bo jednak Cichanouski był w czołówce przeciwników Łukaszenki w wyścigu prezydenckim i z żoną mogą coś zdziałać. Mam nadzieję, że jest w dobrej formie i że jego wypuszczenie nie wiąże się z jakimiś wymogami.