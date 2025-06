To jest ten paradoks. Mówi się o braku lekarzy, o tym, że po studiach wyjeżdżają... A jednocześnie podczas stażu czy na początku kariery oferuje się im śmieszne stawki. Jednocześnie tym starym, bo nie zawsze lata pracy = doświadczenie i umiejętności, to płaci się tyle co kilku młodym. Do tego ograniczony dostęp do specjalizacji. Ja tylko się dziwię, że ten system tak długo sie trzyma i jeszcze nie upadł.