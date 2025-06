Te flagi to był bardzo piękny gest, ale stracił rację bytu po tym co ukraiński rząd zaczął odwalać wobec Polski. Tak naprawdę powinny one zniknąć w momencie, jak Zełeński na szczycie NATO oskarżył nas o tajny sojusz z Rosją, bo nie zgodziliśmy się na darmowe przekazanie wszystkiego o co poprosił....to znaczy zarządał, bo on nigdy nie prosi zgodnie z etykietą sowiecką. Bezczelny typ.