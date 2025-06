No tak, dodzwonić się w niektóre miejsca graniczy z cudem. Jak ktoś nie ma godziny czy dwóch żeby iść na wizytę. To prawdopodobnie nie ma tez tyle czasu na wiszenie na słuchawce. Ostatnio szukałem specjalisty we wrocławiu i 40 minut to byl statdard " jesteś pierwszy w kolejce" gdzie cała rejestracja może zostać w dużej czesci zautomatyzowana. Drugim problemem są wizyty za rok, dwa gdzie problem już czesto jest rozwiazany prywatnie. Przecież Pokaż całość