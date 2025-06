Wykop miesiącami zawalonym "Deweloper to, dewieloper tamto", a nikt nie podniósł tematu budowania afrykańskiego jakie zastosowano w tym przypadku. Ktoś kiedyś klepną ustawę która na to pozwoliła. Może czas rozwinąć temat i zacząć konkretne kroki by zmienić to chore prawo?