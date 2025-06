Jeszcze, żeby to były normalne reklamy xD Czasami odpalam apkę yt na telefonie i w większości to jakieś g---o gierki p2w czy scamy inwestycyjne czy hazardowe "Kulki spadają i kasa wpływa na konto" XDD Ostatnio mi się wyświetliło jakieś g---o zachęcające do inwestowania w Orlen w ich super aplikacji XDD



I potem się dziwią, że ludzie używają adblocków? Jak mają serwowane takie g---o?