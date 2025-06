Od rozliczania zarządu jest rada nadzorcza. Jeżeli prezes się szarogęsi i wykorzystuje stanowisko do kolesiostwa, to rada może go odwołać w każdym czasie. I tu właśnie wychodzi po co są rady w takich firmach. To przydupasy prezesów, których rodziny pracują w tych firmach i ich reakcja jest oczywista do przewidzenia. Trzeba cały ten system zreformować, funkcje rady powinien posiadać odpowiedni wiceminister z odpowiedzialnością karną za niegospodarność.