Generalnie zbliża się powoli koniec internetu jako takiego. Za dekadę będzie niewiele różnił się od TV czyli informacyjno-sponsorowana papka + reklamy + nowość czyli generowany przez AI syf. W zasadzie już to jest, ale są jeszcze w tym syfie drobne "luki" gdzie można coś wartościowego znaleźć. Ale i one zostaną domknięte.



Nasze dzieci i wnuki znów będą chodzić do bibliotek by znaleźć jakąkolwiek wartościową wiedzę.