Klimczak i wszystko jasne. Jeden z większych dzbanów wywindowanych na stanowisko. Kiedyś jak był jeszcze wicemarszałkiem woj. łódzkiego wcisnął swoją kobietę na stołek wiceprezesa miejskiej spółki w Skierniewicach, ale po medialnych naciskach Klimczak, a raczej jego baba ustąpiła ze stanowiska. Miała wtedy 24 lata i zero kwalifikacji by to stanowisko pełnić.