"Ministerstwo sprawiedliwości pod adresem ekw.ms.gov.pl prowadzi portal Elektroniczne Księgi Wieczyste, z którego skorzystać może każdy."



Ten zbiór danych podpada pod RODO (wypełnia określone tam warunki do tego, by RODO się do niego stosowało). Jeśli tak, to na administratorze tych danych (MS?) spoczywają jasno określone obowiazki, w tym o obowiązek ochrony tych danych. To, że dane da się scrapingiwać, jasno świadczy o tym, że ochrona jest niedostateczna. MS powinno za to beknąć, zgodnie Pokaż całość