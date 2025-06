Nepotyzm to jest bezczelne wciśnięcie znajomego/rodziny na stanowisko, na które się nie nadaje, nie będzie robił dobrze swojej pracy, generalnie wciśnięcie pasożyta, którego nie da się pozbyć. Jak ktoś zostanie polecony i może być wartością dodaną to nie jest nepotyzm, jak się nie sprawdzi po prostu i zostanie zwolniony bez żadnych dodatkowych szans to tak samo ciężko rozpatrywać to w kategorii nepotyzmu.