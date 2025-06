Dla mnie to wstyd dla nas Polaków miałeś siłę wnieść to miej siłę znieść… ilość śmieci w górach po naszej stronie nie ma się nic jak do tego co jest np na Słowacji czy w Czechach. Tylko u nas wszędzie papierzaki, puszki i butelki po małpkach. Alkoholicy i bydło na szlakach.