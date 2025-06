Nie rozumiem hejtu na ludzi, którzy kupują na Temu.



Ja kupuję rzeczy kupuję "made in Poland", albo co najmniej "made in Europe", jeśli tylko jest sens i możliwość. Albo dobrej jakości używane rzeczy.



Ale dużo też kupuję z Temu/Ali, jeśli alternatywą jest kupno praktycznie tego samego, ale europejskich marek, które po prostu mają swoje logo na chińskim produkcie, a kosztują kilkukrotnie tyle. Głównie jakieś akcesoria do narzędzi, drobny sprzęt turystyczny, pędzle.



