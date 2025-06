Polska poziomem PKB po prostu wraca do tego, jaki powinna mieć. Byliśmy w końcu dymani przez wojny światowe i komunizm, brak Planu Marshalla etc. ale to się nie będzie długo utrzymywało.



Brakuje u nas dużych firm, zwłaszcza takich które są na rynku od długiego czasu, które byłyby filarami. Nie mamy żadnego Microsoft, Apple czy firm przemysłowych jak Niemcy albo luksusowych jak Francja czy Włochy więc z czasem trafimy po prostu na sufit Pokaż całość