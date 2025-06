͡

°

͜

ʖ

͡

°

Pokaż całość

Niemcy przerabiali to już jakiś czas temu - Chińczycy mieli pobudować jakieś zakłady, które miały w założeniu w jakiś sposób redukować emisję CO2 (kij, że na drugim końcu świata), dzięki czemu z magicznej matematyki nagle w Europie ilość wyemitowanych gazów miała wyjść "ok". Lewacka matematyka (Najlepsza część? Że to był przepotężny scam, który ujawniły media zza Odry, vide:Cała zabawa kosztowała ich podatników