Kamienna figurka znaleziona w okolicach rzeki Parsęta, datowana na piąte tysiąclecie przed Chrystusem, nazywana Wenus z Kołobrzegu, to prawdziwy hit! Wyobraźcie sobie: leży sobie taka Wenus 6000 lat w ziemi, czeka na swój moment, a archeolodzy ją znajdują... i co? I nic! Prawie trzy lata zajęło im potwierdzenie, że to nie jest przypadkowy kamień z pola, tylko "odkrycie stulecia"! Czyli Wenus cierpliwie czekała na Instagrama przez 6 tysięcy lat, a potem jeszcze Pokaż całość