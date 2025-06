Oglądałem urywki w TV. Jak go sąd zapytał o narodowość to on autentycznie nie wiedział jakiej jest narodowości XD musiał się dopytać o to swojej prawniczki.

Wytłumaczcie mi jak przez sito egzaminów na prawo jazdy może prześlizgnąć się typ tak tępy, że aż nie wie jakiej jest narodowości?