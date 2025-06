To jest aż zbyt mocno zauważalne. I nie tylko telefony. Laptop z Windows tak samo, choc jedyne co w nim zainstalowałem od nowości to przegladarka Opera. Czasem przejrze w nim neta i wysle maila czy wydrukuje jakiś dokument. Tyle.



Co z tego, ze ma dysk ssd, procek iles tam rdzeniowy, ramu tez duzo, internet 600 mb/s na swiatlowodzie, jak po 4 latach sam się zmulił i wszystko chodzi jak g---o.



