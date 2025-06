Dokument Kanału Zero

Pokaż całość

Jeśli ktoś nie zrezygnował z oglądania "Zero"(jaka ta nazwa trafna, zero ironii) tak z rok temu i nie zobaczył że to zwykła propagandowa gadzinówka(polityka) obecnie służąca pisowi(za jakiś czas pewnie kasę wezmą od innych) a w innych tematach opierają się na "chłopskim rozumie" i w omawianych tematach pomijają niewygodne fakty i dane a nadmiernie eksponują jakieś pierdoły bez związku z tematem, ale za to zgodne z ich poglądami to