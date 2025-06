Ja tylko jednego nie rozumiem - ale tak serio, może ktoś mnie szczerze oświeci.

Dlaczego ta cała "nagonka" jest stricte na deweloperów (podczas gdy stosunek średniej krajowej do ceny mkw mamy dość normalny jak na UE)

zaś o bankach i zagranicznych funduszach które zrobiły sobie z polski folwark w ostatnich latach, to jest kompletnie cicho?



Jakby ja tam nie chcę nic mówić, bo na wykopie to wszyscy są ekspertami od ekonomii, ale za tak drastyczny Pokaż całość