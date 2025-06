Spróbuj zwrócić uwagę parkującemu na trawniku, palaczowi na przystanku, albo sebie z psem bez kagańca i smyczy, to sie dowiesz takich rzeczy o swoich przodkach, że uszy więdną. Polska to jednak ciekawy kraj. Zawsze mnie fascynuje jak to możliwe, że Polska jest tak wysoko w statystyce bezpiecznych krajów. Myślę, że wynika to stąd, że policja skutecznie skłania do nieskładania zawiadomień, a ludzie wiedząc to, często nawet nie zawiadamiają o przestępstwach.