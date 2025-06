Bardzo ciekawy tekst. Dziękuję! Ale chyba zarówno my jak i Lem mamy problem szerszy. U Lema chodziło w ogóle o ryzyko, łączone z agresją. W powieści są betrostacja usuwające jakoś skłonność do ryzyka ale i agresji. Kosmos to jedno, ale powoli zmierzamy też do rozwiązań militarnych w których drony/maszyny będą zastępować ludzi. Skoro już autor zapytał co myślą czytelnicy. Wg mnie utopia albo dystopia. Człowiek tak nie może funkcjonować. Nie da się Pokaż całość