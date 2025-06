Przykład jak media ryją beret. Topka najbezpieczniejszych państw na swiecie, a jak już komuś ma się coś złego przydarzyć to statystycznie jest dużo większa szansa, że spotka to mężczyznę, ale to one są te uciśnione, bo tak im powiedzieli na x, instagramie czy tiktoku. Tymczasem przyjeżdżają do nas kobiety z różnych stron świata i mówią, że nigdy nie czuły się tak bezpiecznie, również nocą.