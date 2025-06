W sobotę KSK Wrocław we współpracy z DSDiK oficjalnie zainaugurowali przejazdy retro. Co istotne 2 zabytkowe wagony ciągnęła lokomotywa SP42-001 tzw. kociołek ta sama, która była na czele ostatniego składu pasażerskiego 25 lat temu, tuż przed wyłączeniem trasy do Karpacza z eksploatacji.