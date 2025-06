To jest taki typ osobowościowy, że żadna resocjalizacja nie poskutkuje. Zblazował swój mózg narkotykami i ma IQ jakiegoś Murzyna z głębokiej Sawanny. Jak wyjdzie nawet po tych 30 latach to pierwsze co zrobi to depnie 120km/h tam gdzie jest 50km/h "bo on chce pokazać, że nic go nie obowiązuje". Wg mnie takim osobnikom trzeba amputować prawą nogę, żeby nigdy nie użyli samochodu. Niestety żyjemy w cuckowatej Unii Europejskiej i takie kary nie Pokaż całość