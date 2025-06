A i tak znajdą się idioci, ktorzy będą popierac zydowską propagande "Izrael zaatakowal Iran, by bronic interesow zachodniego swiata". Izrael ma w dupie nasze interesy, tylko realizuje to co jemu sie egoistycznie oplaca, bez wzgledu na koszty. Zabiją tego, zaatakują tamtego, a potem dorabiają kłamstwa i ideologię