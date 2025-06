Małe jak najbardziej, ale tanie?

Planeta płonie, a Dacia chciałby produkować tanie samochody, no oszaleli już totalnie.

Przyszłość do komunikacja zbiorowa, która pozwoli zredukować emisję i carsharing.

Prywatne samochody będą jedynie dla tych, którzy ich najbardziej potrzebują, np: politycy, lobbyści, czy elity z Monaco albo Luksemburgu.

Dacia jak chce sobie produkować tanio, to niech się wyprowadzi do indii, Pakistanu, Brazylii, Argentyny czy Turcji albo Maroko, tam planeta nie płonie.