Nie podoba mi się narracja jaka jest przez wielu prowadzona. Nie ma co liczyć na inny wynik niż wygrana Nawrockiego ale do cholery jesteśmy państwem demokratycznym jeśli były jakieś błędy i nieprawidłowości to się powinno to wyjaśnić i przeliczyć głosy. Nie zmieni to finalnego wyniku, ale będzie tak jak powinno być. Tymczasem niektórzy pieją jak to Tusk chce obalić prezydenta, wygrał to wygrał po co liczyć głosy, i już snucie jakiś teorii. Pokaż całość