Cześć Mirki i Mirabelki

O co chodziło: Głosowanie polegało na plusowaniu kolejnych list otwieranych 15 minut przed i zapisywanych 15 minut po każdej pełnej godzinie wyścigu #lemans, zaczynając od listy na start, kończąc listą na mecie. Łącznie jest więc 25 list do zaplusowania.

Podsumowanie 2025

Więc przechodząc już do danych za ten i poprzednie lata, prezentuje się to następująco:

Łącznie zebraliśmy równe 2000 plusów (linia zielona i skala po prawej na wykresie)- to nowy rekord, po 2021 który zaplusowano nieco ponad 1800-krotnie.

W tym roku mieliśmy 398 unikalnych mireczków (linia czerwona), co jest prawie 20% wzrostem względem najlepszego dotąd wyniku.