Jakie to jest smutne.

Ile Świat byłby lepszym miejscem gdyby nie wojny. Gdyby monarchowie nie musieli udowadniać sobie kto ma większego.

Gdyby rządy nie chciały mieć więcej i więcej. Codziennie od wielu, wielu lat gdzieś spadają b---y na domy, fabryki, mosty i ludzi.

Wszystko co wymyślono najpierw jest sprawdzane jak skutecznie może to pomóc zabijać innych ludzi.



Gdzie my myślimy o zdobywaniu innych planet prymitywy jedne.

Szybciej pozbędzie się nas AI niż