Do tych co krzyczą o polskich wyrobach to zauważcie, ze wszytkie znane polskie firmy ceramiczne, agd itd zostały zakupione, nadal głosza że sa producentem, jednak jest to zakupiona marka wzbudzające zaufanie a kiedy sprawdizsz to okazuje sie ze ściągaja szajs z chin a produkcja w polsce zniszczona.