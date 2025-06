A myśleliście że inflacja to była całkowicie nieplanowana?



Oczywiście nie tak wielka ale plan idzie do przodu, w końcu zauważyliście że ceny rosną, wypłaty rosną, świadczenia socjalne rosną ale nie rosną progi podatkowe ani kwota minimalna?



Bo o to chodzi by Polacy nawet ci biedniejsi wchodzili w wyższe progi podatkowe i płacili więcej podatków. Politykom PoPiS aż stoi na myśl by ludzie łączący ledwo koniec z końcem płacili te same podatki które Pokaż całość