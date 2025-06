Pamiętam jak wczoraj, jak poszedłem do proboszcza, co miał opinię radykała, to nie wiedziałem jak z nim gadać. No to idę umówiony na rozmowę, po drodze układam, co mu powiedzeć, jak zagaić, żeby było raczej spoko. No i wchodzę, witam się z tym brodatym grubasem w ich języku i mówię od progu, że poproszę apostazję, bo mnie Stryniu mocno w-----a, że taki to niby ksiądz a gada z telewizora same obrzydliwości, jakby Pokaż całość