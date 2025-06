Do 1 ligi już nie weszli razem z futryną, trochę napocić się musieli, więc obstawiam, że w zapleczu ekstraklapy zajmą miejsce gdzieś w środku stawki.

I tak naprawdę jest to zabawka Kwietnia, póki będzie chciał się bawić póty Wieczysta będzie miała wyniki. Ale to takie PSG na naszą miarę, Szejki przed dekadę wywalali górę pieniędzy, żeby zdobyć LM, więc może i Pan Właściciel jeszcze pobawi się Wieczystą ;)