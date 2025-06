Ale google nie podaje już innych linków jak tylko do sklepów, pamiętam czasy kiedy po trzeciej lub czwartej stronie wyszukiwań człowiek znajdywał to co mu potrzebne, teraz pisiat kilka to odnośniki do sklepów, potem czasami zaplata się kilka linków do stron które w jakiś sposób związane sa z zapytaniem, ale to tylko zasłona dymna, bo następne pisiat następnych stron to linki do sklepów.

No to jak?