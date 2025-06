Jakby ktoś w tym kraju miał odrobinę mózgu to już by testował AI do porad medycznych - to nie jest inżynieria kosmiczna żeby wystawić L4 na grypę, czy napisać skierowanie na badania na podstawie symptomów...

Btw. w takich "komunistycznych" Chinach są już automaty do pobierania krwi i wystawiania recept.