Spokojnie to państwowa spółka. Nic się jej nie stanie. Właścicielem jest ARP, czyli polscy politycy i służby specjalne. Nie ważne jakie będzie mieć straty. Dopóki są pieniądze z podatków takie wyciągarki do budżetowych pieniędzy będą istnieć i mieć się dobrze, a że wpływy podatkowe rok do roku bezustannie rosną to nie ma się co o to martwić.