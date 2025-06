Przede wszystkim to KPA nie ma zastosowania do prokuratury (nie jest ona organem administracji publicznej). Jeśli nie podoba ci się działanie tych prokuratorów to możesz je zaskarżyć do prokuratora przełożonego w trybie prawa o prokuraturze.

Prokuratorzy mogą być też dowolnie zmieniani w czasie trwania postępowania, więc nie powinno dziwić, że miałeś kontakt z dwoma.