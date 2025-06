Nie lubię Krakowa i jego mieszkańców. Jeżeli jest coś, co utrudni im życie, popieram to. Niech będzie im źle, niech będą wkurzeni. Niech ponoszą bezsensowne wydatki. Jeżeli to poprawi jakość powietrza, to też dobrze: będą żyli dłużej, a więc też cierpieć będą dłużej. Najbardziej jednak cieszy fakt, że niektórzy mieszkańcy, których wkład w ewentualne emisje jest minimalny, będą musieli wykosztować się na nowy samochód. To niczego nie zmieni, ale za to będzie Pokaż całość