Jeździłem przez prawie 12 lat rowerem Giant. Wlasciwie zero serwisów, zero przejmowania sie o niego. Wszystko chodziło ok. Sprzedałem za jakieś grosze dalej. Niedawno kupiłem Krossa za 2k. Mówię, fajny black edition, chociażtak jakby dla biedaków za taką cenę. Po dwóch tygodniach zaczęło cos ocierać, przerzutki same przeskakują. Coś tika od czasu do czasu w piaście. K---a co to byc...



Giant też był z dolnego przedziału cenowego, wytrzymał bez problemów tyle lat. Pokaż całość