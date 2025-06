Wydaje mi się że gdybyśmy w Europie zaczęli biegać nago. Tudzież ubierali się w pro ekologiczne szaty z mchu i paproci. Poruszali się wyłącznie pieszo. Jednym słowem wrócili do korzeni to dopiero by się może zadowoliło unikomisarzy. Bo na razie gdzie by się nie ruszyć to ciągle coś komuś nie pasuje jak jakieś inkwizycji rodem z średniowiecza