Do wyboru są selekcjonerzy:

- skolegowani z PZPN, jednak nie mający pojęcia o pracy selekcjonera

- mający pojęcie o pracy selekcjonera, jednak którzy nie dadzą rady z betonem PZPN który mu będzie mówił co ma robić



Dodajmy oczywiście że selekcjoner to oczywiście jest część sukcesu, ale i najlepszy na świecie niewiele zrobi mając może 5 zawodników którzy się do czegokolwiek nadają, z czego pechowo większość to bramkarze :)