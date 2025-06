Wg mnie to kwestia podejścia do nauki w szkole podstawowej i w konsekwencji w szkole średniej. Szkoła preferuje cechy jakie posiadają dziewczyny. Chłopcom trudniej przychodzi podporządkowanie się systemowi nauczania. Albo oni rezygnują, albo system rezygnuje z nich. Wyścig po miejsce na uczelni medycznej jest bardzo trudny, to wymaga dużej determinacji dziecka, a często pieniędzy rodziców wydanych na korepetycje. To nie jest problem uczelni medycznych, to jest wolny rynek, indeksy dostają najlepsi.