Był i go nie ma - życie bywa nieprzewidywalne... Ale umrzeć z powodu zachłyśnięcia? Tak sobie myślę, ile osób w szkole uczyli praktycznie chwytu/manewru Heimlicha? Mnie na przykład nie, a tym więcej osób go zna - to większe prawdopodobieństwo uratowania życia właśnie takiej osoby.