Kopalnia odkrywkowa, zwłaszcza tak gigantyczna, to wielki problem. Zniknęłoby kilka miejscowości, pozostałe w okolicy by się wyludniły, wody pozdziemne by odpłynęły nawet w znacznej odległości od kopalni, a do tego węgiel brunatny jest najbrudniejszym możliwym paliwem. Inwestycja w to jest zaprzeczeniem rozwoju