Ogólnie powinni z urzędu w umowach mieć zapis, że jak im się nie opłaca to nie będą leczyć, po co czekać do 70 roku życia? :D

Najlepsze są już teraz te wypasione porodówki, gdzie mamuśki się chwalą jakie to warunki mają, i wszystko gra do pierwszej komplikacji, wtedy szybko do karetki i najbliższej publicznej placówki.

Czyli standardowo prywatyzacja zysków upublicznienie kosztów.