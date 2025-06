Pelna zgoda że allegro stosuje nieuczciwe praktyki i bardzo chętnie bym z niego nie korzystał. Tylko dlaczego, jak już poświęcę czas i znajdę sklep internetowy tego samego sprzedawcy, to cena za ten sam produkt jest wyższa niż na Allegro, a do tego jeszcze 20 zł za dostawę? To kto tu naprawdę napędza Allegro? I czemu potem taki sprzedawca się dziwi, że klient wybiera Allegro? Śmiesznie to wygląda.