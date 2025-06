Taka śmieszna sytuacja, cement w polsce jest drogi i gdziekolwiek spytasz o jakieś konkretniejsze ilości to wahania cen są marginalne.

Co innego kiedy sobie go zamówisz z Wukrainy to ceny są już atrakcyjne mogę śmiało powiedzieć, że bezkonkurencyjne. Jakościowo nie odbiega od produkowanego u nas bo to też już sprawdzali na grupach "majstrów" i to w labach. No ale co się dziwić, brak zesrania z Co2 niższe płace i tak dalej.