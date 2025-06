Średnio co pare miesięcy przy głośniejszej akcji ratunkowej/awarii pojawia się ten sam temat. Jakby "dziennikarze" zadali sobie minimum trudu to by wiedzieli, że stanowisko naczelnika TOPRu odnośnie płatnych akcji ratunkowych jest takie samo od 20 lat i nie trzeba go pytać co chwile o to samo. A jakby porównali TOPR ze służbami z innych krajów z płatnymi akcjami to by wywnioskowali, że to nie jest wcale takie dobre rozwiązanie.